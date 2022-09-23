Дробыш назвал Матвиенко «настоящим мужиком» | 360°

Знаменитости 23 сентября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Дробыш назвал Матвиенко «настоящим мужиком»

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Продюсер Виктор Дробыш заявил, что уважает продюсера и композитора Игоря Матвиенко. Об этом сообщила НСН.

Президент России Владимир Путин присвоил последнему звание Народного артиста. Дробыш считает, что оно полностью заслужено.

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«Мне кажется, что он настоящий мужик. Близко мы не работали, но с большим уважением к нему отношусь», — заключил продюсер.

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