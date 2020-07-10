Дрю Бэрримор рассказала, как сбросила 10 килограммов для новой роли

Уточняется, что 45-летней Бэрримор помог ее личный тренер. Она призналась, что несмотря на строгое питание и постоянные физические нагрузки, актриса ест свои любимые блюда. Именно поэтому ей удается избежать срывов.

«Я усердно работаю, чтобы не стать размером с автобус. Держите дома быстрые углеводы и другую любимую еду. У меня в запасе всегда есть макароны с сыром в коробке», — процитировала Бэрримор «Экспресс-газета».

Актриса добавила, что отказалась от слишком калорийной пищи. Помимо прочего, четыре раза в неделю она занимается пилатесом.

Ранее британские ученые рассказали, как избавиться от лишнего веса в районе живота. Они объяснили, что быстро сжечь жир можно, если увеличить ежедневное потребление жидкости. Они посоветовали выпивать за раз не менее 500 миллилитров воды, чтобы ускорить метаболизм.