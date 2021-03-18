Дрю Бэрримор прогулялась по Нью-Йорку босиком

Американская актриса Дрю Бэрримор прошлась по улицам Нью-Йорка босиком, чем встревожила поклонников. Фотографии опубликовала газета Daily Mail.

Папарацци засняли 46-летнюю звезду во время прогулки. Она вышла из дома в спортивных серых штанах и объемной футболке такого же цвета. Бэрримор не надела обувь и бюстгальтер, но актриса не забыла взять с собой черный рюкзак и медицинскую маску.

Интернет-пользователи обсудили наряд знаменитости и обеспокоились за ее психическое состояние. «Ей нужна помощь», «Люблю Дрю, но здесь она выглядит ужасно», — написали в Сети. Поклонники актрисы поинтересовались, кто в здравом уме выйдет на улицу Нью-Йорка босиком. Другие предположили, что Бэрримор столкнулась с нервным срывом, ментальными проблемами, написал сайт радиостанции «Говорит Москва».

Дрю Бэрримор известна по фильмам «Бэтмен навсегда», «Крик», «50 первых поцелуев», «Ангелы Чарли».