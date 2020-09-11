Дрю Бэрримор отказалась от замужества навсегда

Скоро 45-летняя актриса запустит свое шоу об отношениях. Перед этим она поделилась своим видением брака.

Бэрримор назвала себя романтиком, она верит в любовь. Тем не менее выходить замуж еще раз актриса отказывается. После нескольких неудачных браков она разочаровалась в замужестве. Поэтому теперь артистка уверена, что официальный брак ей точно не нужен.

«Никогда. Никогда, никогда, никогда. Я больше никогда не выйду замуж! И я также считаю, что люди не должны произносить слово „никогда“, но я никогда не выйду замуж. У меня есть два варианта: вычеркнуть и забыть — это не сработало, или быть Элизабет Тейлор», — заявила Бэрримор.

Она больше никогда не хочет быть связанной с кем-либо таким образом. После расставания бывшие возлюбленные просто идут дальше по жизни. Развод же — совсем другое, сказала звезда.

Бэрримор была замужем три раза. Первые два брака были непродолжительными, они распались через несколько месяцев. С третьим супругом знаменитость жила с 2012 по 2016 годы.