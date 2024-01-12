Знаменитости 12 января 2024, 16:53 Дрессировщик Запашный: спасенная в Донбассе львица Киара живет с бойцами «Эспаньолы»

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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, как сложилась судьба спасенной в Донбассе львицы Киары. Об этом сообщил «Абзац».

По словам дрессировщика, сейчас хищница живет с бойцами подразделения «Эспаньола» в Мариуполе. Условия содержания зверя артист назвал прекрасными.

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Запашный отметил, что Киара позитивно реагирует на окружающих, благодаря чему к ней относятся соответствующе. Животное находится в контакте с людьми и никого не кусает, добавил директор цирка.