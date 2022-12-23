Знаменитости 23 декабря 2022, 17:45 Дрессировщик кошек Куклачев посетит в Новый год колонию для несовершеннолетних

Читать 360tv в

Дрессировщиц кошек Юрий Куклачев рассказал, что Новый год собирается провести в детской колонии в Кировограде. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уточнил, что делает это уже не первый раз. Предыдущие три года дрессировщик также приезжал в колонии для несовершеннолетних, например, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Реклама

«Мы проводим художественную самодеятельность среди всех колоний. Победителям дают характеристику педагоги, психологи. Таких детей досрочно освобождают», — заключил Куклачев.

Реклама