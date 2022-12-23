23 декабря 2022, 17:45
Дрессировщик кошек Куклачев посетит в Новый год колонию для несовершеннолетних
Дрессировщиц кошек Юрий Куклачев рассказал, что Новый год собирается провести в детской колонии в Кировограде. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он уточнил, что делает это уже не первый раз. Предыдущие три года дрессировщик также приезжал в колонии для несовершеннолетних, например, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
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«Мы проводим художественную самодеятельность среди всех колоний. Победителям дают характеристику педагоги, психологи. Таких детей досрочно освобождают», — заключил Куклачев.
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Дети
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