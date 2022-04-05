Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что «отмена» русской культуры стала трендом на Западе

В связи с ситуацией на Украине многие страны начали «отменять» Россию и российскую культуру. Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал данную ситуацию. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он подчеркнул, что гордится своей принадлежностью к Росси, а также поддерживает решение российских властей. Запашный заявил, что российская культура сейчас переживает не самые лучшие времена. По его словам, притеснение артистов за рубежом носит исключительно политические цели.

«В общем, ситуация непростая, и каждый из нас выбирает свой путь. Я рад, что лично готов ответить за каждое сказанное мной слово, как бы ни сложилась ситуация в нашей стране. Я рад, что не одинок в нашей громадной Родине. И, конечно, я очень надеюсь, что здравомыслие победит», — заявил Запашный.