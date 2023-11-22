Знаменитости 22 ноября 2023, 18:57 Дрессировщик Аскольд Запашный призвал лишить господдержки звезд, выступающих против власти

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Звездам, которые выступают против российской власти, нужно позволять давать концерты, но только за свой счет. Таким мнением поделился с «Абзацем» народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный.

Он призвал широко транслировать позицию знаменитостей, чтобы люди заранее понимали, на выступление к какому человеку они идут. И если артист не согласен с действующей властью, его стоит лишить господдержки.

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«Просто не давать возможность здесь пользоваться ресурсом, а дальше просто информировать», — заявил Запашный.

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