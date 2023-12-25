Знаменитости 25 декабря 2023, 16:31 «Дремучая тундра». Актер Садальский высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой Актер Садальский из-за «голой» вечеринки назвал ведущую Ивлееву дремучей тундрой РИА «Новости»

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Вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой вызвала скандал и раскрыла истинное лицо звезд шоу-бизнеса. Актер Станислав Садальский призвал не наказывать гостей, но устраивать по-настоящему смешные мероприятия. Он заявил об этом изданию News.ru.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой <…> они ничем не могут удивить», — сказал артист.

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Станислав Садальский заявил, что хороши все жанры, кроме скучного. Нашумевшая «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой с участием блогеров, журналистки Ксении Собчак, певцов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, по его мнению, стала именно такой. Актер призвал не наказывать гостей, но устраивать по-настоящему задорные и смешные мероприятия.

Вечеринка в откровенных нарядах прошла в московском клубе «Мутабор». В интернете появилась петиция с требованием провести проверку. Анастасия Ивлеева публично извинилась и пообещала собранные с продажи билетов деньги потратить на благотворительность.