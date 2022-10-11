Драматург Гришковец рассказал о сотрудничестве с Верником | 360°

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Драматург Гришковец рассказал о сотрудничестве с Верником

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Драматург Евгений Гришковец снимался с Игорем Верником в фильме «Грозный папа». Он поделился впечатлениями от совместной работы, сообщило РИА ФАН.

Гришковец уточнил, что Вернику прекрасно удаются комичные роли, о чем он раньше был не в курсе. Гришковец добавил, что актер в фильме играет сказочного злодея, и его образ вышел очень смешным.

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«Он придумал совершенно невероятную манеру поведения. Когда дети будут смотреть эту картину, точно будут хохотать, глядя на него. Об этом его качестве я в общем-то и не знал», — заключил драматург.

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