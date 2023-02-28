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28 февраля 2023, 17:25

Драматург Дударев скончался в возрасте 72 лет

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Известный советский и белорусский сценарист, драматург Алексей Дударев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Белоруссии.

Министерство также выразило соболезнования родственникам Дударева. Причины смерти известного сценариста не уточняются.

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Отмечается, что в 1976 году Дударев окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института.

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