Драматург Аркадий Инин попал в больницу с коронавирусом

Актер и драматург Аркадий Инин попал в больницу. Во ВГИКе сообщили, что он заразился коронавирусом.

По данным источника ТАСС, врачи оценивают состояние Инина как среднее. Актер дышит самостоятельно. Ему 82 года.

Инин является одним из основателей популярной юмористической телепередачи «Вокруг смеха». Она перестала выходить в эфир в 1991 году. По сценариям драматурга было поставлено более 40 фильмов, вот лишь некоторые из них: «Однажды двадцать лет спустя», «По улицам комод водили», «Единожды солгав», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Инин также был одним из создателей передач «Где-то есть город, или Клуб земляков», «Трамвай желаний», «Семейный клуб „Ты и я“». Писал журнальные фельетоны. Кроме того, является автором более 30 книг.

Накануне в больницу попала актриса Светлана Светличная. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением. Уже во вторник ее должны выписать домой.