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    27 апреля 2021, 16:39

    Драматург Аркадий Инин попал в больницу с коронавирусом

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Актер и драматург Аркадий Инин попал в больницу. Во ВГИКе сообщили, что он заразился коронавирусом.

    Драматург Аркадий Инин попал в больницу с коронавирусом

    По данным источника ТАСС, врачи оценивают состояние Инина как среднее. Актер дышит самостоятельно. Ему 82 года.

    Инин является одним из основателей популярной юмористической телепередачи «Вокруг смеха». Она перестала выходить в эфир в 1991 году. По сценариям драматурга было поставлено более 40 фильмов, вот лишь некоторые из них: «Однажды двадцать лет спустя», «По улицам комод водили», «Единожды солгав», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

    Инин также был одним из создателей передач «Где-то есть город, или Клуб земляков», «Трамвай желаний», «Семейный клуб „Ты и я“». Писал журнальные фельетоны. Кроме того, является автором более 30 книг.

    Накануне в больницу попала актриса Светлана Светличная. Причиной госпитализации стали проблемы с давлением. Уже во вторник ее должны выписать домой.