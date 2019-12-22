Драгоценности Людмилы Зыкиной выставили на аукцион

Часть коллекции продадут в воскресенье, вторую — на отдельном аукционе, который состоится в 2020 году.

«На аукционе будут представлены 63 предмета, сумма стартовых цен составила около 5 миллионов рублей», — сообщили в аукционном доме.

Топ-лотами станут золотое колье, которое, если верить семейной легенде, было подарено народной артистке Гейдаром Алиевым. Колье было изготовлено в 1970-х годах и содержит 127 бриллиантов. Его стартовая цена — 1 миллион рублей. С такой же цены начнутся торги за любимые сережки Людмилы Зыкиной, которые она всегда называла «Мои серьги». Украшение было сделано в 1908 году. В нем есть природные сапфиры и бриллианты старинной огранки.

С молотка со стартовой ценой в 520 тысяч рублей уйдет золотой гарнитур «Малая парюра». Колье содержит 11 природных бриллиантов круглой огранки, кольца с 16-ю бриллиантами каждое и серьги с 32 бриллиантами. Коллекционерам предложат старинный браслет из золота, инкрустированный бирюзой и бриллиантами, бриллиантовые часы, а также перьевую ручку Cartier. Пишущий элемент у последнего лота выполнен из белого золота.

Из личных вещей продадут пластинки, бижутерию, бусы из бисера, которые Людмила Георгиевна сделала своими руками. Часть полученные от аукциона средств направят на то, чтобы увековечить память народной артистки, легенды русской песни.