Довлатова рассказала о своих процедурах красоты

Звезда «Русского радио» и журналистка Алла Довлатова рассказала о том, какие процедуры для красоты ей делают в одной из клиник. Об этом сообщили News.ru.

В своем Instagram-аккаунте знаменитость сообщила, что сделает уколы в пять биоэстетических точек на лице, расположенных в биологически активных областях. Препарат распределяется в тканях за 24–48 часов.

«Уже через 30 минут следы уколов исчезают. Биоэстетических точек всего 10: по пять на каждой стороне лица. А значит — всего лишь 10 уколов. Я очень чувствительна. Но эту процедуру легко переношу без обезболивания», — отметила Довлатова.