Эксклюзив 22 ноября 2023, 13:48 Довел ребенка до слез. Актера Сергея Чиркова оштрафовали за пьяный дебош на конкурсе в Обнинске Актеру Чиркову выписали два штрафа по 500 рублей за дебош на конкурсе в Обнинске

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Актер Сергей Чирков получил два штрафа после пьяного дебоша на молодежном конкурсе «Энергия улиц» в Обнинске. Об этом сообщил источник «360».

На артиста составили протоколы по административным статьям. Чиркова оштрафовали на 500 рублей за хулиганство и на такую же сумму — за нарушение запрета на курение.

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В распоряжении «360» оказались кадры с дебошем актера на фестивале в Обнинске. На одном из видео артист, входивший в жюри конкурса, курит, лежа на сцене.

На камеру также сняли, как Чирков общался с детьми за кулисами. Актер грубо разговаривал и нецензурно выражался, чем довел одну из девочек до слез.

«Ребенок рыдает из-за того, что ты здесь материшься», — пожурила приглашенную звезду женщина на видео.

Утром 22 ноября Чирков побывал в прокуратуре, где дал объяснение. После этого знаменитость доставили в отдел полиции для составления протокола.

Старший помощник прокурора Калужской области Наталья Серова сообщила, что после дебоша на мероприятии в Городском дворце культуры прокурор региона Константин Жиляков поручил провести проверку.

«Получены объяснения от приглашенного для участия в указанном мероприятии актера Сергея Чиркова, который признал недопустимость такого поведения на конкурсе», — сказала Серова.

Она подтвердила, что полицейские составили на артиста протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении запрета на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

В комментарии «360» актер объяснил свое поведение на молодежном фестивале. Чирков признался, что не находит себе места после случившегося. По словам артиста, он пока не извинился перед родителями детей, но планирует это сделать.