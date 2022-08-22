«Достал меч, просился на киевский гей-парад». Вован рассказал, как «пранковали Гендальфа»

Английский актер театра и кино сэр Иэн Маккеллен, известный зрителю прежде всего ролью Гендальфа, в ходе пранка попросился на киевский гей-парад и выразил сожаление, что ничего подобного не происходит в Москве. Об этом «360» рассказал пранкер Вован (Владимир Кузнецов).

«Он очень подготовился, устроил кукольный театр в кадре и меч достал, показывал, просился на киевский гей-парад. Очень радовался, что в Киеве есть такое в отличие от Москвы, такой ужасной нетолерантной Москвы», — рассказал Вован.

По его словам, актер также выразил глубокое разочарование, что в Москве никак не могут провести гей-парад.

«Он сам нам ответил и даже прислал номер своего мобильного телефона. Мы договорились с ним на видеосвязь, по Zoom и долго объясняли, как это работает. Мы боялись, что он не сможет это сделать, но все в итоге вышло хорошо. Мы слышали, как он кричал: „Ты не пройдешь!“» — поделился пранкер.

Ранее сообщалось, что актер принял предложение беседы только в контексте обсуждения прав сексуальных меньшинств на Украине. В ходе разговора он согласился возглавить гей-парад имени Бандеры в Киеве», а также призвал мэра Киева Виталия Кличко признаться в нетрадиционной ориентации.