«Дошло до драки». Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что подверглась сексуальному домогательству со стороны бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, это произошло «в зрелом возрасте».

Об этом Канделами поделилась на YouTube-канале в шоу «Подруги».

«Там дошло до драки. <…> Я сказала: „Поставь меня на место, будь ты проклят!“» — вспомнила телеведущая.

Канделаки рассказала, что в Грузии есть обычай хоронить великих лидеров на территории кафедрального храма Светицховели. Если люди после смерти будут ходить по их праху — это считается самой большой честью. Так, во время инцидента журналистка сообщила экс-президенту, что «нога ни одного грузина не ступит» на его могилу.

«У нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию, потому что он попытался меня в этом смысле «прохарасить», но не получилось. Мне кажется, он сам испугался», — считает Канделаки.

Она также отметила, что на улице на нее много раз пытались нападать мужчины. По словам Канделаки, она начинала отбиваться и громко кричать.

На днях студентки МГУ обвинили преподавателей в харассменте. В публикациях не представлены доказательства и не названы имена. Но после освещения истории в СМИ один из лекторов решил уволиться.