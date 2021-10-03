«Досье Пандоры»: Шакира и Клаудия Шиффер оказались связаны с офшорами

Журналисты-расследователи опубликовали так называемое «досье Пандоры». Оказалось, что певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорными активами.

«Среди лиц, которых документы связывают с офшорными активами, есть музыкальная поп-дива Шакира и супермодель Клаудия Шиффер», — заявил портал Infobae со ссылкой на опубликованные материалы.

При этом в статье не уточняется, как именно исполнительница и супермодель связаны с офшорами.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал «досье Пандоры». Расследование касается причастности лидеров некоторых стран к офшорным схемам. В материалах фигурируют более 35 действующих и бывших лидеров стран, а также более 330 политиков и государственных чиновников.

Как заявили журналисты, в «досье Пандоры» раскрываются офшорные сделки короля Иордании, президентов Украины, Кении, Эквадора и многих других. Консорциум назвал свое расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В досье упоминаются король Иордании, президенты Украины, Кении, Эквадора, премьеры Чехии, Пакистана и других стран.