«Дорога там освещенная». Знакомая погибшей рассказала свою версию ДТП с Анной Большовой | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 15:33 «Дорога там освещенная». Знакомая погибшей рассказала свою версию ДТП с Анной Большовой Знакомая погибшей в ДТП женщины предположила, что актриса Анна Большова превысила скорость

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Версию о том, что Анна Большова сбила пешехода в Калужской области из-за темноты, опровергла знакомая погибшей. Она заявила «360», что дорогу недавно отремонтировали, она освещена, а актриса могла просто превысить скорость.

С жертвой смертельного ДТП женщина давно не общалась, контакт поддерживала с ее сестрой. Об аварии узнала из соцсетей. По ее словам, в Грачевке живут родители погибшей.

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Она предположила, что Анна Большова превысила скорость, и опровергла версию о том, что она могла не заметить пешехода в темноте.

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«По-видимому, актриса летела, потому что дорога там, в принципе, освещенная. Худо-бедно, но фонари все равно присутствуют, и при свете фар там всех видно. <…> Не так давно, насколько знаю, там проложили асфальт», — рассказала она.

Кроме того, проезд в этом районе обычно свободный, особенно ночью. Грачевка — небольшая деревня, как загородный поселок. Местные жители привыкли ходить вдоль дороги, не опасаясь за жизнь.

«Все привыкли, что там нет ночного движения. Она просто шла по дороге. Может быть, даже спиной, потому что иначе успела бы отскочить. Просто так получилось. Одна не заметила, другая — тоже», — рассказала она.

Авария произошла ночью 14 октября. Актриса Анна Большова ехала на Audi по улице Садовой и при повороте налево на Совхозную сбила пешехода. Она сама вызвала скорую помощь и полицию, но медики не успели — пострадавшая умерла от болевого шока и большой кровопотери. УМВД России по Калужской области начало проверку. Telegram-канал Mash сообщил, что в крови погибшей нашли около четырех промилле алкоголя.