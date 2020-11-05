Донцова опровергла информацию о своей смерти от коронавируса

За несколько часов ролик набрал более 17 тысяч лайков. Донцова рассказала, что находится в медицинском учреждении, чувствует себя хорошо. Она порадовала поклонников своего творчества новостью о том, что продолжает работать над новой книгой про Евлампию Романову. По словам 68-летней писательницы, ее отлично кормят. На завтрак женщина ела вкусную кашу и компот. После прохождения лечения от COVID-19 она вновь стала чувствовать вкусы, пишет «Парламентская газета».

«Сегодня повезут на КТ, в другой корпус! Ура! Погуляю и покатаюсь», — поделилась Донцова с подписчиками.

На видео заметен позитивный настрой писательницы. Она призналась, что очень ждет кефир и булочку с изюмом. Донцова заявила, что еда в больнице возвращает в детство. Писательница попросила пользователей Сети не волноваться о ее здоровье. Также женщина призвала не распространять слухи о том, что ее не стало.