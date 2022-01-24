Домработница рассказала, что Градский ревновал жену

Певец Александр Градский очень любил свою жену Марину Коташенко, но при этом ревновал ее. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявила домработница артиста Елена.

«Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал», — рассказала она.

По ее словам, Градский знал расписание супруги и мог внезапно приехать. Также Елена добавила, что у пары были ссоры, но при прислуге отношения музыкант и его жена не выясняли.

«Как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать», — отметила домработница.

Она сообщила, певец хотел мира в доме, на праздники он также приглашал своих детей от предыдущих браков.

Градский познакомился с Коташенко в 2003 году, она его младше на 31 год. Пара поженилась только в 2021-м, незадолго до смерти музыканта. Коташенко подарила артисту двух сыновей — Ивана и Александра. Кроме того, от третьей жены у него остались сын Даниил и дочь Мария.

Ранее стало известно, что у Марины Коташенко украли 100 миллионов рублей.