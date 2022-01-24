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    24 января 2022, 11:06

    Домработница рассказала, что Градский ревновал жену

    Домработница Градского заявила, что он ревновал жену Коташенко

    Наза Салех Захи

    Певец Александр Градский очень любил свою жену Марину Коташенко, но при этом ревновал ее. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявила домработница артиста Елена.

    «Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал», — рассказала она.

    По ее словам, Градский знал расписание супруги и мог внезапно приехать. Также Елена добавила, что у пары были ссоры, но при прислуге отношения музыкант и его жена не выясняли.

    «Как-то закрывались, в комнату уходили, просили нас уйти подальше. Они не хотели ничего показывать», — отметила домработница.

    Она сообщила, певец хотел мира в доме, на праздники он также приглашал своих детей от предыдущих браков.

    Градский познакомился с Коташенко в 2003 году, она его младше на 31 год. Пара поженилась только в 2021-м, незадолго до смерти музыканта. Коташенко подарила артисту двух сыновей — Ивана и Александра. Кроме того, от третьей жены у него остались сын Даниил и дочь Мария.

    Ранее стало известно, что у Марины Коташенко украли 100 миллионов рублей.