  • Домработница обвинила солиста группы «Корни» в побоях

    05 декабря 2019, 17:22

    Алена Макаренко

    Бывшая домработница солиста группы «Корни» Алексея Кабанова обвинила его в жестоком избиении. А еще, по ее словам, артист запер ее на трое суток в одной из комнат дома. Об этом Елена Федюкова рассказала в шоу «На самом деле» на Первом канале, сообщил сайт «Дни.ру».
    Домработница обвинила солиста группы «Корни» в побоях

    По словам Федюковой, 13 ноября певец несколько раз ударил ее по лицу. Из-за этого женщина упала, и тогда Кабанов ударил ее еще и в районе поясницы.

    «Он сложил кулак и бил как мужик мужика. Если какой-то был бы повод. Я слабая женщина, я не могла дать ему отпор. Потом я не ожидала этого всего», — рассказала Федюкова.

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    После солист на три дня запер домработницу в комнате и держал там без еды и воды. Это было нужно для того, чтобы пострадавшая не пошла в полицию. Когда домработница оказалась на свободе, она сразу же обратилась к медикам и зафиксировала побои.

    Все происходящее в те дни в особняке тайно снимала на телефон другая домработница Анжелика Жданова.

    Теперь пострадавшая москвичка требует от бывшего работодателя миллион рублей в качестве компенсации и публичные извинения.

    Кабанов отрицает обвинения бывшей домработницы. Он уверен, что его оклеветали. Музыкант не смог объяснить кадры, на которых запирает Федюкову в одной из комнат. Он несколько раз подчеркнул, что не трогал женщину.

    Эксперты программы несколько раз пересмотрел видеозаписи и заметили, что кадры сделаны без звука. По этой причине происходящее на них можно расценить двояко. Причем сам удар в объектив не попал. А полиграф зафиксировал ложь в заявлениях Елены Федюковой.