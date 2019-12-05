Домработница обвинила солиста группы «Корни» в побоях
По словам Федюковой, 13 ноября певец несколько раз ударил ее по лицу. Из-за этого женщина упала, и тогда Кабанов ударил ее еще и в районе поясницы.
«Он сложил кулак и бил как мужик мужика. Если какой-то был бы повод. Я слабая женщина, я не могла дать ему отпор. Потом я не ожидала этого всего», — рассказала Федюкова.
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После солист на три дня запер домработницу в комнате и держал там без еды и воды. Это было нужно для того, чтобы пострадавшая не пошла в полицию. Когда домработница оказалась на свободе, она сразу же обратилась к медикам и зафиксировала побои.
Все происходящее в те дни в особняке тайно снимала на телефон другая домработница Анжелика Жданова.
Теперь пострадавшая москвичка требует от бывшего работодателя миллион рублей в качестве компенсации и публичные извинения.
Кабанов отрицает обвинения бывшей домработницы. Он уверен, что его оклеветали. Музыкант не смог объяснить кадры, на которых запирает Федюкову в одной из комнат. Он несколько раз подчеркнул, что не трогал женщину.
Эксперты программы несколько раз пересмотрел видеозаписи и заметили, что кадры сделаны без звука. По этой причине происходящее на них можно расценить двояко. Причем сам удар в объектив не попал. А полиграф зафиксировал ложь в заявлениях Елены Федюковой.