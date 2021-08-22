Домработница Бритни Спирс забрала у певицы собак

Домработница Бритни Спирс забрала у исполнительницы собак. Свой поступок она объяснила ужасным состоянием питомцев. Несмотря на все доводы, певице вернули хвостатых.

По словам домработницы, у одной из собак были серьезные проблемы с пищеварением. При этом оба питомца страдали от обезвоживания, сообщил портал TMZ. Животных должны были кормить специальным кормом, но они постоянно получали объедки со стола. В итоге женщина решила забрать собак и отвезти их к ветеринару.

Врача обеспокоило состояние хвостатых. Домработница не стала возвращать их хозяйке, а отдала сиделке для собак. Спирс снова увидела своих питомцев 20 августа. Как уточнил портал, домработница у исполнительницы больше не работает.

Ранее Спирс заподозрили в избиении наемной работницы. Женщина заявила, что нанимательница якобы выхватила у нее телефон во время ссоры и «ударила ее». Приехавшие полицейские не увидели у сотрудницы серьезных травм. Отчеты следователей передадут на рассмотрение в прокуратуру. Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт назвал расследование очередным кормом для таблоидов.