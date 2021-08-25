Домохозяйки Бруклина начали охотиться за Ченнингом Татумом

В Бруклине домохозяйки объявили охоту за американским актером Ченнингом Татумом. Об этом сообщил сайт Page Six со ссылкой на районный чат.

Издание отметило, что чат создали женщины, имеющие детей. В переписках были замечены призывы участниц разыскивать в Уильямсберге Ченнинга Татума, который якобы встречается с живущей в этом районе актрисой Зои Кравиц.

«Видели, что Ченнинг Татум встречается с Зои Кравиц. Их видели в Уильямсберге? На этой неделе моя цель — найти их. Кто со мной?» — написала одна женщина.

Участницы чата с радостью подхватили идею и начали предлагать варианты. Кто-то отметил, что лучше всего разделиться на команды и покрыть как можно больше пространства. Другая перечислила названия улиц, где может проживать Зои Кравиц.

На днях иностранные СМИ опубликовали фото, где Татум гулял с Кравиц. Поклонники предположили, что у актеров романтические отношения. Но нашлись скептики, которые уверены, что обнимания перед папарацци нужны для продвижения совместного проекта. Пока актеры официально не подтвердили отношения.