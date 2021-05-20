Актер Александр Домогаров женится в четвертый раз в 2021 году. В этом он признался в эфире YouTube-шоу «Миронов де-факто».

При этом о своем окончательном решении он сообщит только близким.

«Я, будучи умным человеком в достаточно почитаемом возрасте, предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант», — сказал артист.

Однако имя своей избранницы он не раскрыл. Домогаров привык к «долбежке желтой прессы». А возлюбленная может оказаться не очень сильным человеком в этом плане, объяснил актер.

Он вместе с будущей супругой уже давно вместе, поэтому она осознает, что может произойти после свадьбы. Домогаров признался, что «боится за людей».

На вопрос, последняя ли это свадьба, 57-летний Домогаров в шутку сказал: «Седина в бороду, а бес в ребро», написал News.ru.

Александр Домогаров был трижды женат. В браке с первой супругой Натальей он воспитывал сына Дмитрия, который погиб в ДТП в 2008 году. Второй раз актер женился на Ирине Гуненковой, у них родился сын Александр Домогаров — младший, который стал актером, сценаристом и кинорежиссером. Третья жена — актриса Наталья Громушкина. Брак продлился с 2001 по 2005 год. Она приписывала Домогарову отцовство ее сына Гордея. Однако экспертиза ДНК доказала, что Домогаров не имеет отношения к сыну Громушкиной.