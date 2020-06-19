Домогаров закрыл Instagram после публикации о Ефремове

«Не присылайте запросы без лиц, не нужно — цветочков, собачек и кошечек. Блок сразу», — говорится в описании профиля артиста.

Накануне Домогаров обвинил критиков Ефремова в том, что те «топчутся на крови». Он также добавил, что у него пропало желание выходить на сцену, и призвал свою аудиторию не посещать его спектакли. Позже актер попытался объяснить посыл своей публикации. Он якобы говорил не о «трагедии артиста Ефремова», а о «страшных посланиях от людей», которые «от зависти копили яд». Домогаров призвал россиян прекратить травлю Ефремова.

Домогаров считает Ефремова виноватым, но решать судьбу актера должен суд.

Вечером 8 июня джип Ефремова врезался в газель курьера в Москве. В результате водитель грузового автомобиля Сергей Захаров умер в реанимации от множественных травм. Экспертиза показала, что актер был пьян. В отношении него возбуждено два уголовных дела. До 9 августа артист находится под домашним арестом.