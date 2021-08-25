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    25 августа 2021, 20:55

    Домогаров рассказал о том, как попал в ДТП

    Дарья Морозова

    Актер Александр Домогаров рассказал об аварии, в которую попал. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его Instagram.

    По его словам, это произошло в 2003 году. Артист тогда чуть не погиб, и теперь он каждый год отмечает в этот день свой второй день рождения.

    Авария случилась во время гонок, когда Домогаров был членом автоклуба «Пушечное ядро».

    «Машина <...> пролетела над крутым откосом и приземлилась в 30 метрах от края трассы», — написал актер.

    Он и другие члены команды чудом не пострадали, но часть ограждения насквозь пробила машину.