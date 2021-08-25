25 августа 2021, 20:55
Домогаров рассказал о том, как попал в ДТП
Актер Александр Домогаров рассказал об аварии, в которую попал. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его Instagram.
По его словам, это произошло в 2003 году. Артист тогда чуть не погиб, и теперь он каждый год отмечает в этот день свой второй день рождения.
Авария случилась во время гонок, когда Домогаров был членом автоклуба «Пушечное ядро».
«Машина <...> пролетела над крутым откосом и приземлилась в 30 метрах от края трассы», — написал актер.
Он и другие члены команды чудом не пострадали, но часть ограждения насквозь пробила машину.