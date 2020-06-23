23 июня 2020, 20:50
Домогаров отказался общаться со СМИ после «травли» Ефремова
Актер Александр Домогаров признался сайту kp.ru, что в связи с травлей его коллеги Михаила Ефремова после смертельного ДТП, он не расположен давать интервью для «народных масс».
«Издания искажают истину. Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся», — цитирует артиста «Царьград».
Ранее Домогаров написал в соцсетях, что авария показала отношение общества к Ефремову и после этого у него нет желания выходить на сцену и давать концерты. Он напомнил, что судьбу актера будет решать суд и не нужно рассуждать о его жизни.