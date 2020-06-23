Домогаров отказался общаться со СМИ после «травли» Ефремова

«Издания искажают истину. Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся», — цитирует артиста «Царьград».

Ранее Домогаров написал в соцсетях, что авария показала отношение общества к Ефремову и после этого у него нет желания выходить на сцену и давать концерты. Он напомнил, что судьбу актера будет решать суд и не нужно рассуждать о его жизни.