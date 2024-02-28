Знаменитости 28 февраля 2024, 17:38 Домогаров назвал размер своей пенсии Актер Александр Домогаров рассказал, какая у него пенсия Vadim Tarakanov / Global Look Press

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Актер Александр Домогаров назвал размер своей пенсии. Он заявил, что со всеми доплатами за звания получает 24 тысячи рублей. Об этом артист рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

«На пенсию я вышел в 55 лет, успел. И пенсионное удостоверение у меня есть, и пенсию я получаю — 24 тысячи рублей», — сказал Домогаров.

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Актер уточнил, что продолжает играть не только из-за денег. Он добавил, что азарта, который был в молодости, больше нет. Кроме того, он педантично выбирает роли, соглашается только на то, что ему нравится, и думает о том, зачем ему тот или иной образ.

Домогаров признался, что уже и не помнит размер своего первого гонорара. Он предположил, что начинающим платили около 14 рублей за съемочный день. А высшая ставка тогда составляла 56 рублей.

Недавно Александр Домогаров сыграл роль генерала Милорадовича в сериале «Союз спасения» и героя Отечественной войны 1812 года, который во время восстания был военным губернатором Санкт-Петербурга.

Ранее актер Василий Ливанов заявил, что получал высшую ставку за роль Шерлока Холмса.