Домофоны в Челябинске и Кургане запели «3-е сентября» Михаила Шуфутинского

Шутку, которая не отпускает Россию уже несколько лет, поддержала IT-компания. Жители домов в Челябинской и Курганской областях при использовании домофона могли услышать хит Михаила Шуфутинского.

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» уже 10 лет как популярный интернет-мем. А в Челябинской и Курганской областях она создала необычный социальный эффект. Чтобы понять причину трансляции песни во время открытия двери, старшее поколение обратилось в социальных сетях к молодежи, где те подробно рассказали о меме.

Компания «Интерсвязь», которой принадлежат домофоны, отметила, что это разовая акция. Больше они ее не повторят. В этом году они решили присоединиться к флешмобу, потому что их деятельность связана с интернетом.

Песня «Третье сентября» вышла в 1994 году в составе альбома «Гуляй, душа». Михаил Шуфутинский рассказал, что написали ее Игорь Николаев и Игорь Крутой. Вторую популярность песня получила с развитием мемов и социальных сетей. Уже около 10 лет интернет заполняется картинками со строчками из песни. Сам Шуфутинский последние три года поддерживает ее популярность. В 2019 году он обратился к поклонникам мема и сказал, что не хочет один быть в этот день. А в 2020 году выпустил новый клип на песню, а также отобрал лучшие мемы. При этом певец считает, что песня стала народной, поэтому петь ее может любой, кто захочет.