Доминик Джокер рассказал о дружбе с Тимати

Хип-хоп исполнитель Доминик Джокер очень редко пересекается с рэпером Тимати, хотя ранее они были дружны. Тем не менее он до сих пор называет старого товарища Тимкой. В этом продюсер признался в интервью для YouTube-канала teleprogramma.pro.

На «Фабрике звезд — 4» Джокер, Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков создали группу «Банда». Они дружил еще до телепроекта, но на кастинг музыкальный исполнитель пришел втайне от товарищей. Однако на отборе певец столкнулся с приятелями, так как они оказались в очереди друг за другом.

На проекте участники «Банды» были очень дружны. Но спустя время они стали меньше времени проводить вместе.

Сейчас Джокер почти не пересекается Тимати. Тем не менее он называет его Тимкой.

«С Тимкой общаемся реже, потому что нас меньше сводит судьба», — сказал хип-хоп исполнитель.

Джокер поддерживает отношения с матерью Шишкова, который погиб в ДТП в Москве в 2007 году. Иногда музыкант общается с Анастасией Кочетковой, которая теперь задействована в киноиндустрии Голливуда.