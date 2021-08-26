Лобода рассказала о покупке дома в Европе

Светлана Лобода рассказала, что приобрела дом у моря в Европе. Новой недвижимостью певица похвасталась в интервью «Собеседнику».

Лобода рассказала, что жить в домике у моря было ее давней мечтой. Однако осуществить ее удалось только сейчас. При этом в Европу звезда переехала уже давно, написала «Экономика сегодня».

«Мы уже больше года с семьей живем за границей, в Европе. Теперь мое постоянное времяпрепровождение — это море. <…> Я всегда хотела иметь домик возле моря. Мне удалось его купить, и теперь я живу так, как очень давно мечтала. Вообще у меня есть недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю», — поделилась певица.

Один из плюсов проживания за границей, по ее словам — там ее никто не узнает на улицах. Певица спокойно может гулять с детьми, заходить в магазины, не боясь лишнего внимания.

Новая жизнь приносит певице массу удовольствия. Каждый вечер она с детьми катается на самокатах по набережной, но большую часть времени проводит непосредственно на море.