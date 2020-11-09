Дома Бейонсе, Траволты и Эминема сравнили до и после прихода славы. Похвалили только рэпера

Тиктокерша показала подписчикам, в каких домах жили знаменитости до того, как стали известны. Для контраста она взяла фотографии зданий, где звезды живут сейчас. Из всех снимков выиграло прежнее жилье Эминема в Детройте.

Блогерша с ником cripsycatherine сделала коллаж из фотографий домов пяти знаменитостей: певиц Рианны, Бейонсе, Арианы Гранде, рэпера Эминема и актера Джона Траволты. Если раньше Бейонсе жила в кирпичном двухэтажном коттедже в американском Хьюстоне, то теперь она может похвастаться огромным особняком в Лос-Анджелесе. В свою очередь Рианна выросла в бунгало на Барбадосе, а сейчас живет в дорогом коттедже на голливудских холмах.

Наибольший контраст в смене жилья можно заметить по снимкам домов Эминема. Первый кадр был сделан с Детройте, но с приходом славы рэпер перебрался в роскошный особняк. Здания, где жили и живут Ариана Гранде и Джон Траволта тоже впечатлили пользователей.

«В дом Джона Траволты помещаются два самолета? Что?» — удивился один из подписчиков.

Еще одна девушка написала, что представляла себе дом Рианны намного большего размера. А вот предыдущий дом Арианы назвали таким, из которого можно было и не переезжать. Но больше всего комментариев собрал дом Эминема.

«Давайте признаемся, Эминем заслужил все, что он получил, потому что он тяжко трудился ради этого», — заявил пользователь.

«Эминем реально поднялся с низов», — поддержал другой.

«Эминем здесь выиграл», — написали в комментариях к ролику.

Дом рэпера в Детройте попал на обложки его альбомов Marshall Mathers LP и The Marshall Mathers LP 2. Второй сборник вышел в 2013 году, когда здание снесли.