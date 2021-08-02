Дом Курта Кобейна в Абердине признали объектом культурного наследия

Дом в Абердине (штат Вашингтон), в котором лидер группы Nirvana Курт Кобейн жил до 16 лет, признали объектом культурного наследия. В нем планируют проводить экскурсии. Об этом пишет газета New York Post.

Сейчас 140-метровый коттедж, где провел детство Кобейн, принадлежит Ли Бэйкону и его жене Даниэль. По местным законам в нем нельзя организовать музей. Бэйкон, который купил дом у родственников музыканта три года назад за 225 тысяч долларов, собрался проводить там частные экскурсии. Восстановить историческую обстановку супругам помогает сестра Курта Ким.

«Я с удовольствием участвую, вношу свой вклад. Я счастлива, что Ли и Дэни взялись за это три года назад», — цитирует издание женщину.

Бэйкон отметил, что хочет установить перед домом памятную доску. По его словам, она поможет познакомиться с Кобейном тем, кто про него ничего не слышал. В июне в Сингапуре с молотка ушел автопортрет легендарного музыканта, который он сам подарил фотографу Жаку Чонгу. Новый владелец выложил за рисунок 281 тысячу долларов (20,5 миллиона рублей).