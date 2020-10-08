Дом Криштиану Роналду ограбили

По данным информагентства, ограбление произошло накануне во время матча португальцев с испанцами.

«Газета.ru» рассказала, что грабитель проник в резиденцию футболиста на острове Мадейра и украл личные вещи Роналду. Сумма нанесенного ущерба неизвестна.

Отмечается, что правоохранители по записям с камер видеонаблюдения установили личность преступника, но пока не нашли его.