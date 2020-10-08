08 октября 2020, 20:35
Дом Криштиану Роналду ограбили
Бомбардира «Старой Синьоры» и португальской сборной Криштиану Роналду ограбили, передает РИА «Новости» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным информагентства, ограбление произошло накануне во время матча португальцев с испанцами.
«Газета.ru» рассказала, что грабитель проник в резиденцию футболиста на острове Мадейра и украл личные вещи Роналду. Сумма нанесенного ущерба неизвестна.
Отмечается, что правоохранители по записям с камер видеонаблюдения установили личность преступника, но пока не нашли его.