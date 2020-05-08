Дом, где снимался «Гарри Поттер», выставлен на продажу

Дом находится в 24 километрах от Лондона и стоит около 1,4 миллиона долларов США.

Площадь здания — около 210 квадратных метров. В нем есть четыре спальни, два конференц-зала, кухня и три ванных комнаты.

Сообщается, что именно в этом месте снимали эпизоды первых трех частей «Гарри Поттера». В здании есть знаменитая столовая со сводами — в ней фанаты узнают Большой зал Хогвартса.

Знаменитый дом находится на территории парка, построенного в начале XX века. С тех пор несколько домов переоборудовали в современные дома.

Ранее стало известно, что герои «Гарри Поттера» Хагрид и Волдеморт появятся в третьей части фильма «Фантастические твари». Мировая премьера назначена на 12 ноября 2021 года. Режиссером останется Дэвид Йейтс. Он же экранизировал последние четыре фильма о Гарри Поттере.