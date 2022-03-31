Дом Дэвида и Виктории Бекхэм ограбили на тысячи фунтов стерлингов

Грабители вломились в дом Дэвида и Виктории Бекхэм и ограбили звездную пару на тысячи фунтов стерлингов. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на The Sun.

Из дома вынесли большое количество ценного имущества. С заявлением в полицию обратился 17-летний сын пары, который обнаружил следы преступления, вернувшись с ночной прогулки с друзьями.

В полиции уже подтвердили произошедшее. Пока не известно, действовал грабитель в одиночку или в сговоре с другими преступниками.