31 марта 2022, 12:32
Дом Дэвида и Виктории Бекхэм ограбили на тысячи фунтов стерлингов
Грабители вломились в дом Дэвида и Виктории Бекхэм и ограбили звездную пару на тысячи фунтов стерлингов. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на The Sun.
Из дома вынесли большое количество ценного имущества. С заявлением в полицию обратился 17-летний сын пары, который обнаружил следы преступления, вернувшись с ночной прогулки с друзьями.
В полиции уже подтвердили произошедшее. Пока не известно, действовал грабитель в одиночку или в сговоре с другими преступниками.