16 ноября 2020, 19:28
«Должно волновать только Петросяна». Адвокат Степаненко — о скандале с отцовством юмориста
Адвокат Елены Степаненко Елена Забралова опровергла слухи о том, что артистка не верит в родство сына Татьяны Брухуновой и своего экс-супруга Евгения Петросяна. Об этом сообщили «Невские новости».
Отмечается, что после рождения мальчика в СМИ поползли слухи относительно отцовства 75-летнего Петросяна. Забралова развеяла домыслы о том, что Степаненко рекомендовала Петросяну пройти тест ДНК. По ее словам, артистка не вмешивается в личную жизнь бывшего супруга и желает ему счастья.
«Вопросы о том, кто в действительности является отцом ее ребенка, если такие имеются, должны волновать только Евгения Петросяна», — цитирует юриста «Экспресс газета».