Отмечается, что после рождения мальчика в СМИ поползли слухи относительно отцовства 75-летнего Петросяна. Забралова развеяла домыслы о том, что Степаненко рекомендовала Петросяну пройти тест ДНК. По ее словам, артистка не вмешивается в личную жизнь бывшего супруга и желает ему счастья.

«Вопросы о том, кто в действительности является отцом ее ребенка, если такие имеются, должны волновать только Евгения Петросяна», — цитирует юриста «Экспресс газета».