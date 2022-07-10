«Должна выступать бесплатно». Украинские беженцы обиделись на Лободу

Привыкшие к получению бесплатных благ украинские беженцы в Латвии обиделись на свою соотечественницу, певицу Светлану Лободу. Артистка анонсировала благотворительный концерт для сбора средств и ввела скидку 50% для беженцев. Но приехавшие в Прибалтику украинцы посчитали, что Лобода должна петь бесплатно.

Источник фото: соцсети

Афиша о первом концерте благотворительного тура Лободы появилась в социальных сетях. В комментариях собрались «бедствующие на чужбине» украинцы, которые посчитали, что артистка обязана развлекать их бесплатно.

«Должна давать бесплатные концерты для всех! Я бы не пошла, даже если бы мне заплатили», — написала одна из соотечественниц артистки.

Некоторые посчитали, что певица пытается заработать на их беде и стрясти с них хотя бы что-то, вводя скидку на билеты.

Хотя сама исполнительница еще перед началом благотворительного гастрольного тура заявила, что все собранные средства потратит на восстановление города Ирпень, где она родилась.