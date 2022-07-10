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    10 июля 2022, 15:43

    «Должна выступать бесплатно». Украинские беженцы обиделись на Лободу

    Лобода предложила беженцам скидку на благотворительный концерт и столкнулась с хейтом

    Анатолий Минкин

    Привыкшие к получению бесплатных благ украинские беженцы в Латвии обиделись на свою соотечественницу, певицу Светлану Лободу. Артистка анонсировала благотворительный концерт для сбора средств и ввела скидку 50% для беженцев. Но приехавшие в Прибалтику украинцы посчитали, что Лобода должна петь бесплатно.

    «Должна выступать бесплатно». Украинские беженцы обиделись на Лободу | Изображение 1Источник фото: соцсети

    Афиша о первом концерте благотворительного тура Лободы появилась в социальных сетях. В комментариях собрались «бедствующие на чужбине» украинцы, которые посчитали, что артистка обязана развлекать их бесплатно.

    «Должна давать бесплатные концерты для всех! Я бы не пошла, даже если бы мне заплатили», — написала одна из соотечественниц артистки.

    Некоторые посчитали, что певица пытается заработать на их беде и стрясти с них хотя бы что-то, вводя скидку на билеты.

    Хотя сама исполнительница еще перед началом благотворительного гастрольного тура заявила, что все собранные средства потратит на восстановление города Ирпень, где она родилась.