06 августа 2020, 14:14
Долларовая миллионерша Гагарина задолжала за коммуналку
Певица Полина Гагарина, которая попала в рейтинг Forbes, также числится и в списке должников за неуплату коммуналки. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на перечень исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Гагарина должна жилищно-коммунальной компании почти 30 тысяч рублей. Однако Telegram-каналы публикуют иную информацию о неуплатах музыкальной исполнительницы. Они указывают, что Гагарина не отдала за коммунальные услуги 55 тысяч рублей.
В ближайшее время с певицей будут разбираться приставы. Сама знаменитость не прокомментировала обнародованные о ней данные.
Ранее Гагарина попала в список Forbes, в котором были представлены богатейшие представители российского шоу-бизнеса. Певица разместилась на шестой строчке с доходом 6,4 миллиона долларов в год. Первое место занял музыкант Сергей Шнуров с группой «Ленинград». В тройке лидеров числятся певцы также Егор Крид и Дима Билан.