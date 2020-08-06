Долларовая миллионерша Гагарина задолжала за коммуналку

Гагарина должна жилищно-коммунальной компании почти 30 тысяч рублей. Однако Telegram-каналы публикуют иную информацию о неуплатах музыкальной исполнительницы. Они указывают, что Гагарина не отдала за коммунальные услуги 55 тысяч рублей.

В ближайшее время с певицей будут разбираться приставы. Сама знаменитость не прокомментировала обнародованные о ней данные.

Ранее Гагарина попала в список Forbes, в котором были представлены богатейшие представители российского шоу-бизнеса. Певица разместилась на шестой строчке с доходом 6,4 миллиона долларов в год. Первое место занял музыкант Сергей Шнуров с группой «Ленинград». В тройке лидеров числятся певцы также Егор Крид и Дима Билан.