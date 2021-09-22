Долину оставили без дорогих украшений после премии

Ларисе Долиной пришлось расстаться с украшениями на четыре миллиона рублей, в которых она появилась на премии Trend People Awards. Драгоценности у российской певицы забрали сразу после мероприятия, сообщило РИА ФАН.

Долина явилась на премию в черном платье с высоким воротом и длинными рукавами. Образ певицы дополнил комплект драгоценностей с жемчугом и бриллиантами: колье, браслет, кольца и серьги.

Бренд ювелирных изделий не уточняется. Известно только, что общая стоимость составляет четыре миллиона рублей.

Торжественное мероприятие проходило во вторник в ресторане The Toy Moscow. После того, как Долиной вручили награду, она откланялась и поспешила на выход. Но там ее остановили представители ювелирного бренда, попросили снять все украшения и вернуть. Долина была рассержена. Она покинула заведение, на повышенных тонах разговаривая с кем-то по телефону.

Дизайнер Джемал Махмудов рассказал, что ювелирный дом сам предложил Долиной дополнить образ своими украшениями. Но певицу никто не предупредил, что ей придется их вернуть обратно.

«Если бы представители бренда изначально вышли с „бартерным“ предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно?» — сказал он.

Ранее Долину заподозрили в том, что в своей новой песне она высмеяла тиктокершу Валю Карнавал.