Долина резко помолодела на новой фотографии

Эстрадная певица Лариса Долина выглядит на новой фотографии молодо и свежо. Подписчики ее дочери Ангелины Миончинской в Instagram раскритиковали снимок.

В комментарии к посту девушка упомянула про грядущее грандиозное событие.

«Ох, что скоро будет, ребята. Слов нет, Натуся. Пока больше ничего не могу сказать, но „пушку“ ждите, как жду ее я» — отметила Миончинская.

Предположительно, это связано с творческой деятельностью Долиной, поскольку на фотографии она находится в студии.

Подписчики обратили внимание на внешность певицы. Они заметили, что артистка помолодела и теперь выглядит ровесницей своей 37-летней дочери. Поэтому теперь интернет-пользователи размышляют, что 65-летняя знаменитость сделала со своей внешностью. По слухам, музыкальная исполнительница могла пойти на пластическую операцию. Другие же считают, что все это работа фотошопа, написал сайт «Утро.ру».