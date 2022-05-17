Долина рассказала о секрете сохранения молодости, а также оценила российский музыкальный рынок

Российская певица Лариса Долина дала большое интервью «ФедералПресс», в котором рассказала о музыкальном рынке в России, а также о том, как ей удается поддерживать красивый и ухоженный внешний вид.

По словам артистки, в России одной из проблем остается недостаточное музыкальное образование несмотря на то, что в стране есть много талантливой молодежи.

«Музыкальный рынок сегодня разноплановый и непредсказуемый. Звездам со стажем порой не угнаться за молодежью, которая частенько удивляет интересными новыми идеями. Тем не менее, остается проблемой недостаточное музыкальное образование», — сообщила она.

Долина отметила, что давать советы молодому поколению ей крайне сложно, поскольку она сама собой довольна крайне редко.

«Советы себе я даю постоянно так же, как и копаюсь в себе всю жизнь– всегда собой недовольна и это, поверьте, не кокетство: так я устроена. Может быть, именно поэтому я никогда не останавливалась на достигнутом, всегда все в себе пытаясь исправить. Перфекционистка, что тут скажешь», — рассказала артистка.

Кроме того, она поделилась секретом поддержания молодости. По словам певицы, время от времени она прибегает к голоданию с интервалом в 18-19 часов, а также употребляет продукты только из «зеленого» списка по специальному анализу крови.