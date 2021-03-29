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    29 марта 2021, 10:00

    Долина рассказала, что не хочет больше выходить замуж

    Екатерина Шамина

    Российская певица Лариса Долина рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ, что не планирует в ближайшее время связывать себя узами брака. Артистка хочет отдохнуть от отношений.

    Долина рассказала, что не хочет больше выходить замуж

    Певица считает себя свободной женщиной, любящей жизнь. Именно поэтому, по ее признанию в эфире телеканала НТВ, она не хочет выходить замуж в четвертый раз.

    «Замуж не хочу категорически. Я хочу отдохнуть, я свободная женщина. У меня складывается карьера прекрасно», —сказала Долина.

    Певица сконцентрировалась на семье. Много времени уделяет дочери Ангелине и внучке Александре.

    Артистка поделилась с телезрителями телеканала секретами успешного похудения. Ради точеной фигуры Ларисе Долиной пришлось отказаться от многих фруктов и овощей, забыть про чай. Питается она всего два раза в день с интервалом в 18 часов. Диету, которые разработали специально для нее врачи, держать звезде российской эстрады было сложно. Однако, по ее признанию, Долиной помогли не сорваться дочь и внучка.

    Лариса Долина три раза была замужем. Первым мужем и отцом ее дочери стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. Во второй раз она вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова. Третьим супругом стал бас-гитарист, продюсер Илья Спицын.