Долина рассказала, что не хочет больше выходить замуж

Российская певица Лариса Долина рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ, что не планирует в ближайшее время связывать себя узами брака. Артистка хочет отдохнуть от отношений.

Певица считает себя свободной женщиной, любящей жизнь. Именно поэтому, по ее признанию в эфире телеканала НТВ, она не хочет выходить замуж в четвертый раз.

«Замуж не хочу категорически. Я хочу отдохнуть, я свободная женщина. У меня складывается карьера прекрасно», —сказала Долина.

Певица сконцентрировалась на семье. Много времени уделяет дочери Ангелине и внучке Александре.

Артистка поделилась с телезрителями телеканала секретами успешного похудения. Ради точеной фигуры Ларисе Долиной пришлось отказаться от многих фруктов и овощей, забыть про чай. Питается она всего два раза в день с интервалом в 18 часов. Диету, которые разработали специально для нее врачи, держать звезде российской эстрады было сложно. Однако, по ее признанию, Долиной помогли не сорваться дочь и внучка.

Лариса Долина три раза была замужем. Первым мужем и отцом ее дочери стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. Во второй раз она вышла замуж за бас-гитариста Виктора Митязова. Третьим супругом стал бас-гитарист, продюсер Илья Спицын.