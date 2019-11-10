О временах, когда Паша Фейсконтроль был совсем юным, вспомнил Саша Горбов — друг одного из главных промоутеров Москвы Андреаса. Об этом он рассказал «360».

Горбов первый раз увидел Пашу, когда тому было меньше 20 лет. Они пересеклись на входе в ночной клуб Jet Set.

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«Андреас заговорщицки подвел меня к нему, что-то шепнул на ухо. Он долго смотрел на мои остроносые туфли из кожи питона, которые мы до этого купили где-то возле МКАДа, на оптовом складе, у какого-то фрика Димы, и сказал: „Ну-у, пусть войдет“», — рассказал он.

Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, умер 9 ноября, в 10:00. Ему было 38 лет. Вечером в свой последний день он самостоятельно дважды вызывал скорую. Его сердце остановилось, и три бригады медиков не смогли вернуть его к жизни.

Легенда московских клубов был самым известным фейсконтрольщиком Москвы. Ранее о совместной работе и последнем проекте с ним рассказал сам Адреас. Ведущие промоутеры столицы были знакомы 18 или 19 лет.