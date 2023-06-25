Знаменитости 25 июня 2023, 23:57 Долги по налогам нашли у Костомарова — СМИ kp.ru: фигурист Костомаров не выплатил налоги на сумму 112 тысяч рублей РИА «Новости»

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Российский фигурист Роман Костомаров уже полгода находится на реабилитации. Недавно выяснилось, что спортсмен попал в список должников ФНС, сообщил сайт kp.ru.

За прошлый год Костомаров не оплатил налоги на сумму 112 тысяч рублей. Но, сейчас семья фигуриста сосредоточила все внимание на его здоровье. Жена Оксана Домнина постоянно находится в больнице и помогает мужу.

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Близкие Костомаров не сомневаются в том, что он вернется к полноценной жизни и даже встанет на лед. По словам фигуристки Татьяны Навки, он каждый день выполняет упражнения, а в его состоянии врачи наблюдают положительную динамику.

Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Врачи диагностировали у него пневмонию, в дальнейшем его состояние стало стремительно ухудшаться. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

В первых числах июня Костомарова начали готовить к протезированию. Врачи решили попробовать установить спортсмену протезы.