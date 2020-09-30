Долг экс-директора «Уральских пельменей» вырос до 5 млн рублей

Накануне прошло очередное заседание суда по этому делу. Уточняется, что задолженность мужчины перед коллегами выросла на полтора миллиона рублей. На прошлых слушаниях актерам программы удалось добиться того, чтобы экс-директор лишился прав на использование их товарного знака.

В настоящий момент бренды «Фест Хенд Медиа» и «Идея Фикс Медиа» не могут показывать передачу. Кроме пяти миллионов рублей Нетиевский должен порядка двух миллионов рублей артистам, пишет сайт «Дни.ру».

Восемь лет назад программа была зарегистрирована как юридическое лицо. Помимо Нетиевского в равных долях акционерами были и другие участники передачи. Позже выяснилось, что все права на шоу «Уральские пельмени» оказались у разных компаний, в которых у предпринимателя были доли. Теперь директором коллектива является Евгений Орлов.