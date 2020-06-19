Дольф Лундгрен женится во второй раз

Будущей супругой Лундгрена станет 24-летняя Эмма Крокдал, инструктор по фитнесу.

Радостным событием Дольф Лундгрен поделился в своем Инстаграм. Он опубликовал свежее фото, на котором запечатлен вместе с невестой. Пара стоит на балконе с бокалами в руках, а Эмма демонстрирует помолвочное кольцо на пальце.

«Кое-что особенное случилось в Швеции», — гласить подпись под снимком.

Снимок был сделан в Швеции: об этом поведал сам актер в подписи к публикации. Видно, что пара очень счастлива.

Некоторые подписчики удивились тому, как Эмма Крокдал похожа на дочь актера. К тому же девушки являются ровесницами.

Напомним, что Дольф был женат один раз — на дизайнере Анетт Квиберг, у них две дочери. В 2011 году Лундгрен и Квиберг развелись.

Артист прославился ролями в голливудских боевиках, снятых в 80-х и 90-х годах.