    19 июня 2020, 11:28

    Дольф Лундгрен женится во второй раз

    Анастасия Кременчугская

    Дольф Лундгрен, легендарный голливудский актер, готовится вступить во второй брак. В настоящее время артисту 62 года. А его новой избраннице Эмме Крокдал — 24 года. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Будущей супругой Лундгрена станет 24-летняя Эмма Крокдал, инструктор по фитнесу.

    Радостным событием Дольф Лундгрен поделился в своем Инстаграм. Он опубликовал свежее фото, на котором запечатлен вместе с невестой. Пара стоит на балконе с бокалами в руках, а Эмма демонстрирует помолвочное кольцо на пальце.

    «Кое-что особенное случилось в Швеции», — гласить подпись под снимком.

    Снимок был сделан в Швеции: об этом поведал сам актер в подписи к публикации. Видно, что пара очень счастлива.

    Некоторые подписчики удивились тому, как Эмма Крокдал похожа на дочь актера. К тому же девушки являются ровесницами.

    Напомним, что Дольф был женат один раз — на дизайнере Анетт Квиберг, у них две дочери. В 2011 году Лундгрен и Квиберг развелись.

    Артист прославился ролями в голливудских боевиках, снятых в 80-х и 90-х годах.