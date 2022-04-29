Dolce&Gabbana создаст цифровые костюмы для голограмм группы ABBA

Модный Дом Dolce&Gabbana разработает цифровые костюмы для аватаров музыкантов группы ABBA. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

В прошлом году коллектив рассказал о голограммной резиденции в Лондоне. Она откроется 27 мая на Arena в Восточном Лондоне. В декорациях будут представлены их голограммы, но сами музыканты на сцену не выйдут.

Dolce&Gabbana и другие известные дизайнеры поработают над их костюмами. Сначала одежду сошьют, а потом специалисты Industrial Light and Magic их оцифруют. Голограммы группы появятся на сцене в этих костюмах и будут исполнять песни.

Шоу пройдет спустя 50 лет после основания коллектива. В прошлом году они выпустили новый альбом, который стал первым за последние 40 лет и быстро стал первым в музыкальных чартах.

Ранее два человека погибли и один получил травмы на трибьют-концерте ABBA. В результате мероприятие отменили. Мужчина с большой высоты упал в фойе на двух других посетителей. В результате он и еще один человек погибли, а третий участник происшествия пострадал.