«Долбануть из гранатомета»: Симоньян подвергла систему образования в РФ критике из-за вакцинации

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала российскую систему образования. Ее возмущение связано с обсуждением вакцинации.

Симоньян рассказала в Telegram, что вопрос прививок несколько дней поднимался в ходе бесед с разными молодыми людьми.

«Испытываю неутолимое желание долбануть из гранатомета по отечественной системе образования», — призналась главный редактор телеканала RT.

Журналист добавила, что в придачу можно было бы «взорвать интернет».

Ранее Симоньян подвергла критике врачей, отговаривающих людей вакцинироваться. Она указала на отсутствие доказательств вредоносности препарата от коронавируса. Тем не мнее многих отговорили делать прививку именно медицинские работники.